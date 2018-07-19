Переполох в ОБСЕ: проводят собственное расследование

ОБСЕ проведет внутреннее расследование по подозрению об утечке информации. Фото: telegraf.com.ua

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проведет внутреннее расследование по подозрению об утечке информации.

Об этом заявила представитель миссии Ирина Коробко, сообщает DW.

Она сказла, что в организации начнут расследование по подозрению в шпионаже. Представительница считает "тяжелым ударом" такое обвинение.

Учасники миссии обеспокоены возможной утечкой информации. В распоряжении немецких журналистов оказались внутренние документы, которые мог "слить" спецслужбам Российской Федерации один из членов ОБСЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беспилотник ОБСЕ разоблачил танковые тайники боевиков

В упомянутых документах имеется информация о событиях на оккупированном Донбассе, материалы о коммуникации заместителя главы миссии Александера Хуга и мини-досье на членов СММ.

Двое наблюдателей ОБСЕ, которые в 2016 году присутствовали на свадьбе боевиков ЛНР, продолжают работать в миссии на Донбассе. Хотя еще два года назад в ОБСЕ заявили, что наблюдатели, которые были замечены на свадьбе дочери одного из лидеров террористов, больше у них не работают, сообщает журналист Евгений Спирин. По его словам, ОБСЕ солгала — эти наблюдатели по-прежнему сотрудничают с международной организацией. В частности, переводчица Евгения Зимич является консультантом сотрудницы миссии ОБСЕ в Луганской области Дрины Милфолд.