Переодетые в Санта-Клауса и гномов правоохранители задержали банду наркоторговцев

Одетые в костюмы Санта-Клауса и его эльфов полицейские из Перу арестовали наркоторговцев.
Об этом сообщили в ТСН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наркотрафик во время пандемии значительно упал - ООН
Рейд под прикрытием провели на окраине города Лима. Полицейские выбили дверь в доме наркоторговцев, задержали главу и 4 членов банды.
Во время операции изъяли наркотики и оружие.
По словам правоохранителей, офицеры переоделись, чтобы сбить с толку преступников.
В Мексике загорелся самолет наркоторговцев. Сначала судно незаконно попыталось проникнуть в воздушное пространство Мексики. Но его заметили пограничники.
×
Комментарии