Переодетые в Санта-Клауса и гномов правоохранители задержали банду наркоторговцев

Санта Клаус "накрыл" наркоторговцев. Фото: geographyofrussia

Одетые в костюмы Санта-Клауса и его эльфов полицейские из Перу арестовали наркоторговцев.

Об этом сообщили в ТСН.

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Рейд под прикрытием провели на окраине города Лима. Полицейские выбили дверь в доме наркоторговцев, задержали главу и 4 членов банды.

Во время операции изъяли наркотики и оружие.

По словам правоохранителей, офицеры переоделись, чтобы сбить с толку преступников.

В Мексике загорелся самолет наркоторговцев. Сначала судно незаконно попыталось проникнуть в воздушное пространство Мексики. Но его заметили пограничники.