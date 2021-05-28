Перегруженая лодка перевернулась. Погибли более полусотни людей

Выжившие в катастрофе получают лечение в местной больнице / CNN

Более 50 человек погибли и еще десятки числятся пропавшими без вести после того, как перегруженная лодка перевернулась в северо-западном нигерийском штате Кебби в среду, 26 мая.

По заявлению властей, на борту были более 150 пассажиров. Большинство из них были торговцами. Об этом пишет CNN.

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Глава местного самоуправления Абдуллахи Бухаре сообщил, что число погибших возросло до 53, и ожидается, что это количество будет расти. Он добавил, что 22 человека были спасены, и после пребывания в больнице выписаны.

Ранее в четверг исполняющий обязанности исполнительного директора "Агентства по чрезвычайным ситуациям Кебби" Аббас Рабиу Камба сообщил, что сейчас вытащили из воды 47 тел - 20 мужчин и 22 женщины. Камба добавил, что пока неизвестно, сколько детей погибло.

Представитель полиции штата Васи Абиодун сказал, что лодка направлялся на рынок в соседнем штате, прежде чем рано утром столкнулась с трудностями и перевернулась. Власти называют причиной аварии перегрузку, а в полиции предупредили операторов лодок, следует соблюдать меры безопасности и прекратить перегружать лодки сверх допустимого.