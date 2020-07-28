Перед смертельным землетрясением куры отказывались есть

90 процентов Таншаня были уничтожены. Фото: Getty Image

Одно из самых мощных землетрясений в истории произошло 28 июля 1976-го в китайском городе Таншань.

Толчки силой почти 8 баллов по шкале Рихтера начались в 3:42. В городе жили более 1 млн человек. Почти все спали. Погибли более 242 тыс. Землетрясение в Таншане стало одним из самых смертельных. Больше людей погибло в Калькутте 1737-м - 300 тыс. И в 1556-м в Китае, в провинции Шэньси, произошло мощное землетрясение. Число жертв - 830 тыс.

За несколько дней до землетрясения люди заметили, что очень резко поднимается и падает уровень воды в колодцах. Крысы в ​​панике бегали днем. Куры отказывались есть. Было слышно странный грохот. Некоторые видели вспышки света.

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Землетрясение длилось 23 сек. Пострадали 90% зданий Таншаня. На улице была сильная жара. Те, кто спасся, не имели на себе даже одежды, потому что спали раздетые. На заводах начались взрывы и утечки ядовитых газов. В городе отключили электричество и воду. Дороги были разрушены.

Гуманитарную помощь начали сбрасывать с самолетов на следующий день. Военным, которых отправили на помощь, пришлось пройти пешком около 300 км. Многие люди в первую неделю умерли от нехватки медицинской помощи. Спасатели и военные не умели доставать людей из-под завалов. Но от международной помощи китайское правительство отказывалось. Мародеров никто не контролировал.

Таншань отстроили. Здания сделали укрепленными. Сейчас там живут более 2 млн людей. Нынешние эксперты говорят, что правительство занизило число погибших при землетрясении. Считают, что погибли не менее 500 тыс.

Землетрясение частично разрушило одно из семи чудес света - Александрийский маяк на острове Фарос, сейчас это территория Египта - 21 июля 365-го.