Перед "нормандским саммитом" 800 тыс. французов вышли на протесты

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 153
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4113
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6993
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19629
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6390
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3151
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1197
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
6
6
9
5
11
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
В России рухнул автомобильный мост
В России рухнул автомобильный мост
На российской таможне пылает склад с удобрениями
На российской таможне пылает склад с удобрениями
Американцы уважают тех, кто упорно работает - украинец поделился опытом трудоустройства в США
Американцы уважают тех, кто упорно работает - украинец поделился опытом трудоустройства в США
В ожидании праздника. В Европе засияли огни елок
В ожидании праздника. В Европе засияли огни елок
Видео
Все видео
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
На журналиста напала свинья
На журналиста напала свинья
Питон задушил оленя на водопое
Питон задушил оленя на водопое
В Китае часть ракеты упала на жилой дом
В Китае часть ракеты упала на жилой дом
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6993
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2079
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2403
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6390
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 990
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 189
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
пятница, 06 декабря 2019 10:57

Перед "нормандским саммитом" 800 тыс. французов вышли на протесты

  Комментировать
Перед &quot;нормандским саммитом&quot; 800 тыс. французов вышли на протесты
Во Франции протесты. Фото: Reuters.

Более 800 тыс. человек во Франции приняли участие в протестах против запланированной пенсионной реформы президента Макрона.

Люди вышли на улицы в 50 городах страны, в том числе на главную манифестацию в Париже. Закрыли основные музеи и Эйфелеву башню. Демонстрации состоялись в день общенациональной забастовки против пенсионной реформы, передает RFI.

В Париже протестующие прошли от Восточного вокзала до площади Нации. Французский профсоюз ВКТ насчитал 250 тыс. человек в столичной ходе. Данные полиции существенно ниже - 65 тыс. Полиции пришлось применить слезоточивый газ против демонстрантов из-за беспорядков, возникших вне основной акцией протеста.

Бастовали в основном транспортники, железнодорожное движение было практически парализовано в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нормандская встреча": евродепутаты обратились к Меркель и Макрону

Работники железной дороги проголосовали за продление забастовки до пятницы, тогда как профсоюзы парижского оператора автобусов и метро RATP заявили, что их акция продлится до понедельника.

Несмотря на протесты Макрона заявил о своем "спокойствии и решимости провести реформу" пенсионной системы. Ее окончательная "общая архитектура" будет объявлена ​​на следующей неделе после завершения переговоров с профсоюзами, сообщил Макрон.

Официальный представитель правительства Сибет Ндиай отметила, что в этих переговорах еще "остается пространство для маневра" и уточнения реформы.

Участники встречи в "нормандском формате" могут принять "необязывающий" документ. "Это необязывающий документ, необязывающее соглашение. Можно ожидать, что в нем будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть общее понимание", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Дождь".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перед "нормандским саммитом" 800 тыс. французов вышли на протесты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

Украинские военные провели успешный рейд по тылам врага

"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште

Нашли алмазы в стенах домов

Благодаря вам мы живы - Украина празднует День ВСУ

Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий

Самое читаемое
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 1 Просмотров: 15291
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 13428
Зинченко нужно уходить из команды
Зинченко нужно уходить из команды
 Просмотров: 12501
Бритни Спирс показала спортивное тело в бикини
Бритни Спирс показала спортивное тело в бикини
6
 Просмотров: 6687
Масштаб пожара в Одессе показали с высоты птичьего полета
Масштаб пожара в Одессе показали с высоты птичьего полета
11
 Просмотров: 4653
Мир
За $ 120 тыс. продали банан, приклеенный к стене скотчем
За $ 120 тыс. продали банан, приклеенный к стене скотчем Просмотров: 450
Показали, как выглядит самая дорогая елка мира
Показали, как выглядит самая дорогая елка мира Просмотров: 117
После визита в Украину адвокат Трампа заявил, что имеет доказательства против Байдена
После визита в Украину адвокат Трампа заявил, что имеет доказательства против Байдена Просмотров: 261
ЕС отказался признавать криптовалюту Facebook
ЕС отказался признавать криптовалюту Facebook Просмотров: 126
В Венгрии назвали оккупирован Крым российским
В Венгрии назвали оккупирован Крым российским Просмотров: 594
Больше всего комментируют
6
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
4
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
2
СБУ пришла с обыском в офис Медведчука
Голосов: 654
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua