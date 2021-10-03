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воскресенье, 03 октября 2021 11:15

Пентагон передаст Украине шесть катеров Mark IV

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Пентагон передаст Украине шесть катеров Mark IV
Пентагон заказал еще шесть катеров Mark IV для дальнейшей передачи Украине. Фото: ua.news

Министерство обороны США разместило заказ на шесть патрульных катеров Mark VI.

В дальнейшем эти катера передадут в состав Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Стоимость сделки составила 84 25 тыс. Катера будут готовы в марте 2025 года.

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Работы компания, получившая контракт от Пентагона, будет вести одновременно в Такоме, Бремертоне и Фриланд в штате Вашингтон. Финансировать сделку будут из средств, предназначенных для военной помощи Украине.

Конгресс США увеличил военную помощь Украине. Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей США одобрил законопроект. Согласно ему в 2022 финансовом году военная помощь Украине составит $481,5 млн. Это на $28,5 млн больше, чем в текущем году.

Из этой суммы $125 млн выделят на цели помощи Украине по статье "Международное военное финансирование".

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