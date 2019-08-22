Пентагон назвал настоящую угрозу для США. И это не Россия

Китай очень хорошо изучил США. ФОТО: УТРО

Наибольшую угрозу для США составляет Китай.

"Я думаю, что в долгосрочной перспективе Китай - самая большая проблема, с учетом их экономических возможностей, политический вес и амбиций. Они изучили нас... нашу доктрину", - заявил глава Пентагона Марк Эспер в интервью Fox News Channel.

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Но и о России Пентагон тоже не забывает. В случае продолжения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений США предлагает включить в него "все новое оружие, которое стремится получить Россия".

США и Румыния выступили против проекта "Северный поток-2", по которому природный газ должны транспортировать из России в Германию по дну Балтийского моря.