Пенсионерам будут платить по 100 евро за Covid-вакцинацию

В Литве пенсионерам будут платить за прививки от Covid-19. Фото: Reuters

В Литве планируют выплачивать пенсионерам по 100 евро за вакцинацию от Covid-19. Соответствующий проект подготовило Министерство социальной защиты и труда страны.

Право на такую ​​единовременную выплату будет иметь пожилой человек, достигший 75 лет, который до сентября этого года не был привит ни одной дозой Covid-вакцины, а до 1 декабря полностью вакцинировался, сообщает Delfi.

Также выплата предусмотрена людям 75 лет и старше, которые в данный момент привились, и до 1 апреля вакцинируются бустерной дозой.

Средства могут выплачиваться в декабре и апреле вместе с пенсией. Один пенсионер может претендовать только на одну выплату.

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В Украине планируют повторить прививку граждан против коронавируса через год после полного курса вакцинации. Идут дискуссии, как ревакцинировать население. Есть несколько заявлений фармкомпаний, что третья доза дает больший иммунный ответ.