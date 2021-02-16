Пенсионера оштрафовали на $2,5 тыс. за участие в акции на поддержку Навального

Пенсионер из России Петр Зуев принял участие в акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Калининграде 31 января.
Мужчину осудили за участие в несанкционированном митинге, пишет штаб Навального.
Пенсионера оштрафовали на заоблачную для его пенсии сумму - $2,5 тыс. - 68 тыс. грн.
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"Петр Иванович - пенсионер, он не может мириться с несправедливостью и часто участвует в пикетах, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем", - прокомментировали в штабе Навального.
По словам сторонников оппозиционера, Зуева не пугают полиция и штрафы. Ему предоставили юридическую помощь адвокаты из штаба Навального.
Данные около 30 тыс. сторонников российского оппозиционера Алексея Навального "слили" в Telegram-каналы, специализирующихся на истоках данных.
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