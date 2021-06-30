Педофилку, которая спала с 12-летними мальчиками, осудили на 102 года

Кристина Грир, 38 лет, приговорена к 102 годам лишения свободы / Daily Star

В США суд приговорил 38-летнюю Кристину Грир к 102 годам тюрьмы за секс с друзьями ее тогда 11-летней дочери во время ночевок.

Грир в 2017-м приглашала ночевать детей, кормила их марихуаной и склоняла к сексу. Она занималась сексом з двумя мальчиками, которым было тогда 12 и 13 лет. Об этом пишет Daily Star.

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"Речь идет о сексе взрослой женщины с детьми. Потом над ними издевались, много раз переводили из школы в школу. Жаль, что они должны жить с этим", - сказал после вынесения приговора заместитель прокурора округа.

Полиция арестовала Грир после того, как поступило сообщение, что она занималась сексом с одним из мальчиков с сентября по декабрь 2017 года. А затем, в январе 2019-го, другой мальчик выступил с аналогичными обвинениями. Сейчас жертвам 15-16 лет.

Грир разрешили обратиться к суду с извинениями. Сквозь слезы она сказала, что ей стыдно и она сожалеет о том, что случилось. И как мать понимает, что ее долг - защищать детей.

При вынесении приговора судья сказал, что Грир оставила разрушительный след в жизни жертв и их семей. По его словам, мальчики потеряли детство из-за нее.

Грир сможет просить об условно-досрочном освобождении в 2068 году, когда ей будет уже 85 лет.

В Днепре 11-летнего ребенка в прошлом году изнасиловал и убил педофил. В начале этого месяца отец мальчика оказался на скамье подсудимых. Якобы он с двумя друзьями убил тракториста, которого заподозрили в педофилии и убийстве его сына.