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четверг, 30 сентября 2021 15:13

Педофил сел на 20 лет за шантаж голыми фото

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Педофил сел на 20 лет за шантаж голыми фото
Соцсеть Snapchat. Педофил крал фото симпатичных мальчиков и выдавал себя за них в сети / Getty Images

В США мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию девочек в интернете.

39-летний Джошуа Генри Пунт в апреле признал себя виновным в том, что выдавал себя за подростка и использовал соцсети Snapchat и Kik для принуждения девочек отправлять ему откровенные фото. Как только они у него оказывались, он использовал их, чтобы давить на девочек от 12 до 16 лет. Заставлял прислать еще, угрожая опубликовать изображения. Об этом пишет Independent.

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"Этот хищник проник в наши дома. Предупреждаем детей об опасных незнакомцах, с которым они могут встретиться на улице. Но мы должны также бдительно относиться к тем, кто прячется в сети", - сказал прокурор.

Восемь пострадавших детей родом из штатов Нью-Йорк, Арканзас, Калифорния, Техас, Невада, Кентукки, Пенсильвания и Западная Вирджиния.

"Нет слов, чтобы описать серьезность преступления. Им нанесли травму на десятки лет вперед. Вы могли видеть их боль и продолжали делать это. Восемь драгоценных и невинных девочек. Вы пытали их", - сказал при вынесении приговора в понедельник, 27 сентября, судья Бенджамин Сеттл.

Пант создавал в интернете поддельные профили, используя изображения красивых подростков. Жертв убеждал и заставлял отправить свои фотографии.

"Она встретила монстра, замаскированного под симпатичного мальчика. И ее жизнь изменится навсегда. Теперь она знает, как выглядит зло", - заявила при оглашении приговора мать одной потерпевшей.

ФБР также идентифицировало Пунта как администратора группы, распространявшей детскую порнографию в соцсети Kik. После выхода на свободу через 20 лет он будет под надзором и должен будет зарегистрироваться как сексуальный преступник.

В апреле в африканском Мозамбике арестовали серийного маньяка, за неделю изнасиловавшего 30 детей. 28-летнего насильника задержала полиция в провинции Маника.

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