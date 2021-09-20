Пчелы-убийцы убили десятки редкостных пингвинов

Южноафриканские пингвины / Getty Images

Пчелы убивают пингвинов в ЮАР. 63 африканских пингвина, находящихся под угрозой исчезновения, погибли от роя пчел недалеко от Кейптауна.

Охраняемых птиц нашли на пляже с множественными укусами пчел, но без других телесных повреждений. Вскрытие показало, что пчелы жалили птиц вокруг глаз. Об этом пишет ВВС.

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"Это редкое явление. Мы не ожидаем, что это будет происходить часто, это случайность", - сказал ветеринар Дэвид Робертс.

Специалист, работающий в Южноафриканском фонде охраны прибрежных птиц, сказал, что на месте происшествия также обнаружили мертвых пчел.

Африканские пингвины отличаются своим маленьким размером и живут на побережье и на островах ЮАР и Намибии, хотя некоторые из них были замечены в Габоне. Международный союз охраны природы заявляет, что их популяция быстро сокращается. В основном из-за коммерческого рыболовства.

Местные пчелы также являются частью экосистемы. Живут в нескольких заповедниках.

В американском штате Техас 73-летний мужчина погиб после того, как его покусал рой агрессивных пчел в средине июля.