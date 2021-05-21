Паводки унесли около полсотни жизней

Пандус и пирс, затопленные в национальном парке Кадди-Лейк / Wikipedia

23 мая 2015-го в штатах Техас и Оклахома, США, начались паводки и торнадо, которые унесли по меньшей мере 46 жизней.

Паводков в Техасе и Оклахоме предшествовал более чем недельные проливные дожди. Во многих районах они сопровождались торнадо и грозами. Особенно сильно пострадали районы вдоль реки Бланко, где вода снесла целые кварталы домов.

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Пожарные провели более 500 спасательных операций из-за внезапного поднятия воды, которое сделало заложниками тысячи автомобилистов. Целые кварталы, 350-400 домов, снесла волна воды в городе Уимберли.

25 мая губернатор Техаса объявил чрезвычайное положение в 24 округах и назвал наводнение крупнейшей в истории штата. 26 мая президент Барак Обама объявил о выделении федеральных ресурсов в помощь пострадавшим районам Техаса и подписал декларацию о стихийном бедствии в Оклахоме.