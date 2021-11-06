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суббота, 06 ноября 2021 01:21

Патриарха Варфоломея после операции выписали из больницы

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Константинопольского Патриарха Варфоломея в пятницу выписали из клиники в Нью-Йорке. Там 3 ноября Варфоломей перенес операцию по установке стента для расширения кровеносных сосудов и артерий, чтобы улучшить кровообращение.

"Спасибо Богу за то, что Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей выписан из больницы Mount Sinai в Нью-Йорке в добром здравии в хорошем настроении" - написал в Твиттере архиепископ Американский Константинопольской православной церкви Элпидофор.

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Вселенский патриарх Варфоломей прибыл с визитом в Соединенные Штаты в конце октября, где планировал пробыть до 3 ноября. Сразу по прибытии он почувствовал недомогание и был госпитализирован для обследования в больницу Вашингтона.

3 ноября в Нью-Йорке по результатам осмотра в больнице Mount Sinai на Манхэттене, а также консультаций с врачами, Варфоломея госпитализировали, после чего прооперировали.

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