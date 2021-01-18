Патриарх Варфоломей хочет похоронить влияние православия в мире по указке США: Лавров оконфузился скандальным заявлением

Лавров грубо выразился о патриархе Варфоломее. Фото: Reuters

Вселенский патриарх Константинопольский Варфоломей якобы пытается "похоронить влияние православия в мире" через "координированные с США действия".

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии.

По его словам, патриарх открыто сотрудничает с американцами и разрушает традиционные взгляды на жизнь.

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"Ящик Пандоры, который Варфоломей открыл, привел к расколу в Кипрской православной церкви и к брожению в других православных церквях. Его уготованная американцами миссия - похоронить влияние православия в современном мире", - прокомментировал Лавров.

По его мнению, других логических объяснений вообще быть не может.

Патриарх Константинопольский Варфоломей сделал важное заявление, которое свидетельствует о поддержке ПЦУ со стороны вселенского православия.