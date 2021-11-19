Пастор арестован за изнасилование и торговлю людьми

Пастор Аполло Киболой (второй справа) гуляет с кандидатами в президенты на праздновании своего 60-летия в городе Давао, Филиппины, 25 апреля 2010 года / CNN

Основатель церкви на Филиппинах 71-летний Аполлон Карреон Киболой торговал деіочками и молодыми женщинами, заставляя также их заниматься с ним сексом под страхом вечного проклятия. Его обвинило министерство юстиции США.

Обвинительный акт содержит девять обвинений. Киболоя и двух его помощников в четверг, 17 ноября, власти США арестовали в городе Давао на Филиппинах. Об этом сообщает Al Jazeera.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 60 человек освободили из трудового рабства

Деньги, которые он собрал для фиктивной благотворительной организации в Калифорнии, использовал для вербовки жертв, которых привозили в США из Филиппин. Якобы они должны были идти на развитие церкви "Королевство Иисуса Христа, Имя над каждым именем".

Киболой принуждал их к проституции, чтобы финансировать свой дорогой образ жизни. Пастор также является союзником президента Филиппин Родриго Дутерте.

Киболой с двумя другими обвинен в сексуальной торговле женщинами от 12 до 25 лет, работавшими его личными помощницами.

"Жертвы готовили еду Киболою, убирали в его резиденции, делали ему массаж и были вынуждены заниматься с ним сексом, что он называл "ночным дежурством". Они делали это под угрозой физического и словесного наказания, а также вечного проклятия", - говорится в обвинении.

Схема сексуальной торговли действовала не менее 16 лет - до 2018-го. Жертв, исполнявших требования, вознаграждали "хорошей едой, дорогими гостиничными номерами, поездками в туристические места и ежегодными наличными выплатами".

Пастор имел большие резиденции на Гавайях, в Лас-Вегасе и в пригороде Лос-Анджелеса.

За время независимости 260 тыс. украинцев стали жертвами торговли людьми. Об этом сообщили правоохранители.