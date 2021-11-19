Пастор арестован за изнасилование и торговлю людьми

 
Ексклюзивы
1/5
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
Просмотров: 864
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Просмотров: 990
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 810
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 8109
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
10 Просмотров: 4095
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 810
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 720
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 11350
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 3294
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 882
Фото
Все фото
20
4
16
6
5
Очаровательные олени Ричмонд парка: подборка фото из Лондона
Очаровательные олени Ричмонд парка: подборка фото из Лондона
В Европе будет мясо на растительной основе, напечатанное на 3D-принтере
В Европе будет мясо на растительной основе, напечатанное на 3D-принтере
Как в старину инуиты выживали на севере - подборка фото
Как в старину инуиты выживали на севере - подборка фото
Антивакцинаторы вышли протестовать в годовщину Бархатной революции
Антивакцинаторы вышли протестовать в годовщину Бархатной революции
Кинжал помог найти место древней битвы
Кинжал помог найти место древней битвы
Видео
Все видео
Беларусь перевела мигрантов на границе с Польшей в логистический центр
Беларусь перевела мигрантов на границе с Польшей в логистический центр
Нелегалы из Беларуси снова штурмовали польскую границу
Нелегалы из Беларуси снова штурмовали польскую границу
Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
Мигранты забросали польских полицейских светошумовыми гранатами - есть раненый
Мигранты забросали польских полицейских светошумовыми гранатами - есть раненый
Денисова в Грузии пыталась попасть к Саакашвили
Денисова в Грузии пыталась попасть к Саакашвили
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 3429
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 981
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1026
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2574
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2021
Просмотров: 441
Темні часи
Вчора їхав у поїзді додому й згадав, дивлячись у темне вікно, яким було українське телебачення на початку 1990-х. Літо. Мені трохи більше 20 років. ...
пятница, 19 ноября 2021 12:12

Пастор арестован за изнасилование и торговлю людьми

  Комментировать
Пастор арестован за изнасилование и торговлю людьми
Пастор Аполло Киболой (второй справа) гуляет с кандидатами в президенты на праздновании своего 60-летия в городе Давао, Филиппины, 25 апреля 2010 года / CNN

Основатель церкви на Филиппинах 71-летний Аполлон Карреон Киболой торговал деіочками и молодыми женщинами, заставляя также их заниматься с ним сексом под страхом вечного проклятия. Его обвинило министерство юстиции США.

Обвинительный акт содержит девять обвинений. Киболоя и двух его помощников в четверг, 17 ноября, власти США арестовали в городе Давао на Филиппинах. Об этом сообщает Al Jazeera.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 60 человек освободили из трудового рабства

Деньги, которые он собрал для фиктивной благотворительной организации в Калифорнии, использовал для вербовки жертв, которых привозили в США из Филиппин. Якобы они должны были идти на развитие церкви "Королевство Иисуса Христа, Имя над каждым именем".

Киболой принуждал их к проституции, чтобы финансировать свой дорогой образ жизни. Пастор также является союзником президента Филиппин Родриго Дутерте.

Киболой с двумя другими обвинен в сексуальной торговле женщинами от 12 до 25 лет, работавшими его личными помощницами.

"Жертвы готовили еду Киболою, убирали в его резиденции, делали ему массаж и были вынуждены заниматься с ним сексом, что он называл "ночным дежурством". Они делали это под угрозой физического и словесного наказания, а также вечного проклятия", - говорится в обвинении.

Схема сексуальной торговли действовала не менее 16 лет - до 2018-го. Жертв, исполнявших требования, вознаграждали "хорошей едой, дорогими гостиничными номерами, поездками в туристические места и ежегодными наличными выплатами".

Пастор имел большие резиденции на Гавайях, в Лас-Вегасе и в пригороде Лос-Анджелеса.

За время независимости 260 тыс. украинцев стали жертвами торговли людьми. Об этом сообщили правоохранители.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пастор арестован за изнасилование и торговлю людьми». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
ноября

Наводнение смыло под воду 72 села

Самое читаемое
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: &quot;Смешно говорить&quot;
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: "Смешно говорить"
5
 Просмотров: 20277
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
10
 1 Просмотров: 16651
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
 1 Просмотров: 11341
&quot;Что-то начала бормотать&quot; - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека
"Что-то начала бормотать" - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека Просмотров: 8433
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
14
 Просмотров: 8433
Мир
Президент Болгарии назвал Крым "российским"
Президент Болгарии назвал Крым "российским" Просмотров: 315
Шестерых болгарских военных обвиняют в шпионаже для России
Шестерых болгарских военных обвиняют в шпионаже для России Просмотров: 90
В США предлагают не признавать Путина президентом РФ после 2024 года
В США предлагают не признавать Путина президентом РФ после 2024 года Просмотров: 297
Украинца задержали в Польше за перевозку нелегальных мигрантов
Украинца задержали в Польше за перевозку нелегальных мигрантов Просмотров: 180
Япония вооружается из-за угроз из Китая
Япония вооружается из-за угроз из Китая Просмотров: 351
Больше всего комментируют
14
В "Слуге народа" критически отреагировали на расследование Bellingcat
10
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
7
Планировали покушение на одного из министров
4
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
3
"Серьезный удар" - в ОП осудили публикацию отчета разведки по "вагнеровцам"
Голосов: 2211
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть