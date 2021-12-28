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вторник, 28 декабря 2021 11:39

Пассажирский автобус сорвался в пропасть: погибли семь человек
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В центральной части Колумбии сорвался с моста в пропасть пассажирский автобус, погибли семь человек, включая водителя.

Автобус ехал по трассе, соединяющей столицу страны Боготу и город Медельин, сообщает Tiempo.

Фото: twitter.com/fherbrollero

"20 пассажиров были ранены, еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливают причины трагедии.

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В Запорожье 23 декабря вблизи села Скельки перевернулся микроавтобус с детьми. 20 школьников ехали на спортивные соревнования. Водитель микроавтобуса допустил опрокидывание транспортного средства.

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