Пассажиров в США могут просить взвеситься перед полетом

Семья в аэропорту города Форт-Лодердейл перед полетом в Нью-Йорке, 5 мая 2021 года / Getty Images

Авиакомпании США могут начать взвешивать пассажиров во время посадки. Об этом предупредило федеральное управление гражданской авиации США FAA.

Перед взлетом самолет должен взять на борт безопасное количество веса и учитывать средние значения веса пассажиров и экипажа, а также груза и топлива, пояснили в FAA. Об этом пишет The Independent.

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Авиакомпании могут попросить взвеситься, чтобы вычислить средний вес пассажира среди взрослых американцев. В FAA заявили, что понимают, что средний вес пассажира может варьироваться в зависимости от маршрута, и авиакомпании хотят задокументировать эту разницу.

Взвешивания, по данным FAA, будет устанавливать каждые 36 месяцев стандартный средний вес пассажира и членов экипажа, а также вес багажа.

Рекомендации по взвешиванию FAA будут случайными, а сам процесс добровольным, поэтому пассажиры смогут отказаться. Если пассажир откажется участвовать во взвешивании, оператор должен выбрать следующего пассажира на основе метода случайного выбора, но не выбирать следующего пассажира в очереди.

По данным Национального центра статистики здравоохранения США, 42% взрослого населения страны старше 20 лет страдает ожирением, по сравнению с 30% в 2000 году.

Между тем, авиаперелеты во время пандемии часто являются менее опасными для здоровья, чем поход за продуктами в магазин или ужин в ресторане. К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета в штате Массачусетс, США.