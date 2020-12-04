"Пашиняна в отставку!" В Армении возобновились акции протеста

В Армении снова акции протеста. Фото: 24 канал

В Ереване протестующие перекрыли участок крытого рынка на проспекте Маштоца колясками с капустой и тыквами.

Они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, скандируя "Никол - предатель", сообщает News.am.

Граждане, требующие отставки премьер-министра, на разных улицах Еревана проводят акции неповиновения. Сегодня одновременно были перекрыты практически все главные улицы столицы.

"Никол Пашинян своей политикой, антинациональным существом, продал наше национальное достоинство. Однако мы говорим, что вернем наше достоинство", - заявил один из участников акции.

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Напомним, в столице Армении Ереване вспыхнули протесты после того, как стало известно о подписании заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Митингующие называли соглашение унизительным, а премьера Никола Пашиняна - предателем. Более того, митингующие потребовали отставки премьера и смены переговорщика.