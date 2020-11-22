Паром с сотнями пассажиров сел на мель

Пассажирский паром Viking Grace, следовавший из Стокгольма в Турку, сел на милиную

Это произошло недалеко от порта Мариехамн на Аландских островах во время сильного ветра, сообщает местное издание Iltalehti.

На борту парома находился 331 пассажир и 98 членов экипажа.

Сообщается, что жизнь пассажиров не подвергалось непосредственной опасности.

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Обследование судна показало, что на нем нет пробоин. После ослабления ветра лайнер успешно отбуксировали в бухту Мариехамн.

По данным береговой охраны, пассажиры некоторое время еще находились на борту. Их эвакуация началась сегодня утром.

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