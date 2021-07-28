Паром перевернулся и утонуло около 140 человек

Место, где произошла трагедия / Getty Images

29 июля 2010-го перегруженный пассажирский паром опрокинулся на реке Касаи в Демократической Республике Конго. Погибло не менее 80 человек. По другим данным - почти 140.

Из-за отсутствия в стране дорог за пределами крупных городов, паромы и речной транспорт являются основным транспортным средством в ДРК. Страна, сопоставимая по размерам с Западной Европой, имеет всего несколько сотен километров дорог с твердым покрытием за пределами городов. Катастрофа произошла на реке Касаи, притоке реки Конго. Лодка направлялась в столицу Киншасу из города Муши.

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Владельцы лодок в ДРК часто проявляют халатность относительно элементарных правил безопасности и технического обслуживания. Речные аварии со смертельным исходом нередки в стране и часто связаны с перегрузкой. Несколько десятилетий конфликта в регионе привели к деградации инфраструктуры страны. В результате самолеты и лодки стали лучшим и единственным вариантом для передвижения.

В тот день лодка перевернулась после удара об скалу. Она была сильно перегружена, а многие пассажиры не умели плавать. Сотрудники ВМС страны и местного Красного Креста прибыли на место аварии, чтобы помочь в поисках выживших и в сборе тел погибших.

По предварительным данным полиции, погибло 138 человек. Министерство транспорта ДРК подтвердило позднее 80 погибших. Считалось, что цифра, вероятно, выше из-за присутствия на лодке большого количества незарегистрированных пассажиров. По данным правительства, на лодке было около 180 пассажиров. Согласно другому отчету, более 200 пассажиров.