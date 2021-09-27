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понедельник, 27 сентября 2021 10:50

Парламента с большинством женщин не будет: Исландия пересчитала голоса

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Повторный пересчет голосов на выборах в Исландии показал, что мужчин в парламенте страны будет больше, чем женщин.

Женщины заняли 30 из 63 мест альтинга, сообщила исландская государственная телерадиокомпания RÚV. Результаты до пересчета говорили о том, что впервые в истории Исландии в парламент прошли 33 женщины и 30 мужчин.

"Примерно 47,6 процента заняли женщины. Еще шестерых женщин избрали в парламент. Но мужчины по-прежнему занимают большинство мест", - говорится в сообщении.

Автор: ruv.is
  Национальная избирательная комиссия до сих пор не опубликовала результаты
Национальная избирательная комиссия до сих пор не опубликовала результаты

Национальная избирательная комиссия до сих пор не опубликовала результаты. В то же время депутаты нескольких партий требуют еще раз пересчитать голоса в ряде округов, поскольку после повторного перерасчета распределение мандатов между конкретными членами партий сильно изменилось.

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Ни одна европейская страна не преодолела порог женщин-депутатов в 50%. Ближе всего к этому Швеция с показателем 47%. В отличие от некоторых других стран, Исландия не имеет законодательных квот на представительство женщин в парламенте. Хотя некоторые партии и требуют, чтобы женщины составляли минимальное количество кандидатов. Исландия долгое время считалась лидером в мире в вопросе гендерного равенства. 12-й год подряд она признана наиболее равноправной страной в мире.

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Дата
27
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