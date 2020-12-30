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среда, 30 декабря 2020 18:56

Парламент проголосовал за право женщин делать аборты

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Парламент проголосовал за право женщин делать аборты
Защитницы прав женщин на аборты празднуют победу в Буэнос-Айресе / Reuters

Сенат Аргентины проголосовал за легализацию абортов, вопреки недовольству католической церкви, которая имеет сильное влияние в стране и регионе.

Аборты крайне редки в Латинской Америке, где церковь веками влияла на культуру и политику стран. Ранее аборты при специальных условиях были разрешены только на коммунистической Кубе, в Уругвае и некоторых частях Мексики. Об этом пишет Reuters.

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Сенат проголосовал в 4 утра, после многих часов дебатов, поддержав предложение правительства разрешить прерывать беременность до 14-й недели развития плода. Нижняя палата одобрила аборты ранее в этом месяце.

Когда результат объявили, толпа тех, кто поддерживает законопроект, взорвался аплодисментами у здания Сената в Буэнос-Айресе, размахивая зелеными флагами, которые воплощают кампанию за разрешение прерывать беременность.

"Это была борьба, которая продолжалась много лет, и в которой погибли множество женщин. Никогда больше не будет женщины, которая умерла из-за подпольного аборта", - сказала авторка закона Вильма Ибарра, которая плакала после объявления результатов.

Папа Франциск, который сам аргентинец, отразил несогласие церкви в Twitter накануне дебатов в Сенате: "Сын Божий родился брошенным, чтобы сказать нам, что каждый брошенный человек - дитя Божье".

Разрешение на аборты в Аргентине может задать тон для подобных решений в других странах Латинской Америки, где все чаще звучат такие призывы.

"Принятие закона в такой большой католической стране как Аргентина активизирует борьбу за права женщин в Латинской Америке. Безусловно, будет сопротивление. Однако можно предположить, что подобного легализации Аргентиной однополых браков в 2010-м, новый закон может иметь эффект домино в регионе", - сказал старший исследователь Human Rights Watch в Америке Хуан Паппа.

До сих пор аргентинское законодательство позволяло аборты только в случае серьезной угрозы для здоровья матери или после изнасилования. Группы, которые выступали за право прерывать беременность, утверждали, что криминализация абортов вредит женщинам из самых уязвимых групп. МОЗ Аргентины сообщает, что с 1983 года по 2018-й в результате незаконных абортов умерло более 3 тыс. женщин. Католическая церковь считает, что аборт нарушает право на жизнь.

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