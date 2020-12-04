Парламент Молдовы поддержал русский язык и возвращение российских программ

Парламент Молдовы узаконил русский язык. Фото: Спутник Молдова

Парламент Молдовы в первом чтении одобрил проект о закреплении за русским языком статуса межнационального общения и проголосовал за поправки, которые создают возможность для возвращения российских информационных и аналитических программ.

Проекты были приняты большинством голосов депутатов от Партии социалистов и партии фракции "Шор", сообщает TV 8.

Согласно проекта закона о функционировании языков, русскому языку возвращается статус межнационального общения.

Это означает, что по запросу граждан государственные служащие должны будут предоставить информацию или перевод информации на русском языке, а также получать запросы и отвечать на них на русском языке, если это будет необходимо гражданину.

Кроме того, парламент в первом чтении принял проект, который позволяет трансляцию теле- и радиопрограмм "из третьих стран, которые соответствуют положениям концепции и стратегии информационной безопасности Республики Молдова".

Молдавские телеканалы могли транслировать только программы, произведенные в странах ЕС, США, Канаде и странах, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении. Россия ее не ратифицировала.

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Ранее в НАТО заявили, что размещение российских войск в непризнанном Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы.