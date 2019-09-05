Парламент Британии заблокировал жесткий Brexit

Великобритания пытается перенести Brexit. Фото: Корреспондент

Палата общин парламента Великобритании в третьем чтении приняла законопроект, призванный не допустить выход страны из Европейского союза 31 октября без соглашения.

Оппозиция и депутаты Тори обеспечили принятие законопроекта 327 голосами против 299, сообщает BBC.

Законопроект вынуждает премьер-министра просить о продлении после 31 октября срока Brexit, если сделка не будет согласована с ЕС.

Документ, в частности, предусматривает, что британское правительство должно приложить усилия для достижения нового соглашения с Евросоюзом на заседании Европейского Совета 18 октября.

Кроме того, правительство имеет право до 19 октября направить запрос парламенту о возможности выйти из ЕС без соглашения. Этот пункт предусматривает, что жесткий Brexit возможен только при условии одобрения законодателей.

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Выход из ЕС — главная политическая цель консервативной оппозиции (националистов и евроскептиков) в Великобритании. Ожидалось, что государство покинет Европейский союз 29 марта 2019 года в 23:00 по Гринвичу. Однако, в результате жёстких разногласий как между ведущими партиями в Парламенте, так и внутри самого Правительства Великобритании, дата выхода была перенесена специальной поправкой к закону.