Парикмахер поджигает клиентам головы для стильной прически

39-летний парикмахер Кадир Демирель, который работает в салоне "Стамбул" в Нидерландах поджигает головы клиентам во время стрижки и укладки.

Он отказался от привычных ножниц и применяет древнюю турецкую технику. Мужчина опрыскивает волосы своих клиентов горючей жидкостью и поджигает ее. На видеоролике видно, что мастер использует расческу, когда волосы все еще дымятся, сообщает Metro.

Публикация от Kapsalon Istanbul (@kapsalon_istanbul_) 30 Мар 2018 в 11:09 PDT

"Раньше эта техника использовалась как способ сжигания вшей, когда не было никаких средств от них. Также она использовалась для укладки и выпрямления волос, так как фен в те времена еще не изобрели", - рассказал Кадир. Научился техники огня во время парикмахерских тренировок в Турции.

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"Я использую ее для волнистых волос и лечения секущихся кончиков. Здоровые волосы не страдают от такой процедуры. Мои клиенты не боятся, потому что они доверяют мне. И это не больно. У меня есть один клиент, которому всего 7 лет, а другому - 8", - говорит Кадир.

Автор: Kapsalon Istanbul / Caters News 39-летний парикмахер Кадир Демирель, который работает в салоне "Стамбул" в Голландии поджигает головы клиентам во время стрижки и укладки.

"Мне нравится то, чем я занимаюсь. Оно полностью отличается от того, что делают другие. Мне интересно обучать парикмахеров этой технике. Конечно, я не рекомендую ее использовать самостоятельно в домашних условиях", - добавляет парикмахер

Автор: Kapsalon Istanbul / Caters News Кадир Демирель: "Я использую ее для волнистых волос и лечения секущихся кончиков. Здоровые волосы не страдает от такой процедуры ".

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