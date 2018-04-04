Парикмахер поджигает клиентам головы для стильной прически

39-летний парикмахер Кадир Демирель, который работает в салоне "Стамбул" в Нидерландах поджигает головы клиентам во время стрижки и укладки.
Он отказался от привычных ножниц и применяет древнюю турецкую технику. Мужчина опрыскивает волосы своих клиентов горючей жидкостью и поджигает ее. На видеоролике видно, что мастер использует расческу, когда волосы все еще дымятся, сообщает Metro.
"Раньше эта техника использовалась как способ сжигания вшей, когда не было никаких средств от них. Также она использовалась для укладки и выпрямления волос, так как фен в те времена еще не изобрели", - рассказал Кадир. Научился техники огня во время парикмахерских тренировок в Турции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
"Я использую ее для волнистых волос и лечения секущихся кончиков. Здоровые волосы не страдают от такой процедуры. Мои клиенты не боятся, потому что они доверяют мне. И это не больно. У меня есть один клиент, которому всего 7 лет, а другому - 8", - говорит Кадир.
"Мне нравится то, чем я занимаюсь. Оно полностью отличается от того, что делают другие. Мне интересно обучать парикмахеров этой технике. Конечно, я не рекомендую ее использовать самостоятельно в домашних условиях", - добавляет парикмахер
Лондонский фотограф-портретист Том Олдхэм стал автором художественного проекта "Стать отцом". Олдхэм поймал в кадрах настоящие реальные эмоции мужчин в роддоме до и после рождения детей. "Их лица демонстрируют действительно захватывающий момент в жизни этих людей. Эти работы показали всю грандиозность отцовства", - написал фотограф.
Комментарии