Парикмахер поджигает клиентам головы для стильной прически

 
Ексклюзивы
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1206
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 4563
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2322
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1710
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3852
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1125
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 567
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2277
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 189
Фото
Все фото
9
5
15
41
26
Святого целителя чествуют живыми змеями
Святого целителя чествуют живыми змеями
Тигренка переносили в спортивной сумке
Тигренка переносили в спортивной сумке
7,5 тыс. гитаристов установили мировой рекорд
7,5 тыс. гитаристов установили мировой рекорд
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Дикие животные захватывают своей грацией и независимостью
Дикие животные захватывают своей грацией и независимостью
Видео
Все видео
Парикмахер поджигает клиентам головы для стильной прически
Парикмахер поджигает клиентам головы для стильной прически
Голодный лев пытался открыть дверцу машины
Голодный лев пытался открыть дверцу машины
Появилось видео падения военного самолета в США
Появилось видео падения военного самолета в США
В Бразилии во время пожара обвалилось 26-этажное здание
В Бразилии во время пожара обвалилось 26-этажное здание
Три человека упали под танк во время фестиваля в Петербурге
Три человека упали под танк во время фестиваля в Петербурге
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1206
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3852
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5841
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 738
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8748
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 мая 2018
Просмотров: 306
Варіації
Коли садиш город, день вимірюється не годинами, а тільки запасом твоїх сил і площею землі, яку тобі треба довести до ума до вечора: викопай, закопай, ...
четверг, 03 мая 2018 17:48

Парикмахер поджигает клиентам головы для стильной прически

  Комментировать

39-летний парикмахер Кадир Демирель, который работает в салоне "Стамбул" в Нидерландах поджигает головы клиентам во время стрижки и укладки.

Он отказался от привычных ножниц и применяет древнюю турецкую технику. Мужчина опрыскивает волосы своих клиентов горючей жидкостью и поджигает ее. На видеоролике видно, что мастер использует расческу, когда волосы все еще дымятся, сообщает Metro.

"Раньше эта техника использовалась как способ сжигания вшей, когда не было никаких средств от них. Также она использовалась для укладки и выпрямления волос, так как фен в те времена еще не изобрели", - рассказал Кадир. Научился техники огня во время парикмахерских тренировок в Турции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей

"Я использую ее для волнистых волос и лечения секущихся кончиков. Здоровые волосы не страдают от такой процедуры. Мои клиенты не боятся, потому что они доверяют мне. И это не больно. У меня есть один клиент, которому всего 7 лет, а другому - 8", - говорит Кадир.

Автор: Kapsalon Istanbul / Caters News
  39-летний парикмахер Кадир Демирель, который работает в салоне "Стамбул" в Голландии поджигает головы клиентам во время стрижки и укладки.
39-летний парикмахер Кадир Демирель, который работает в салоне "Стамбул" в Голландии поджигает головы клиентам во время стрижки и укладки.

"Мне нравится то, чем я занимаюсь. Оно полностью отличается от того, что делают другие. Мне интересно обучать парикмахеров этой технике. Конечно, я не рекомендую ее использовать самостоятельно в домашних условиях", - добавляет парикмахер

Автор: Kapsalon Istanbul / Caters News
  Кадир Демирель: "Я использую ее для волнистых волос и лечения секущихся кончиков. Здоровые волосы не страдает от такой процедуры ".
Кадир Демирель: "Я использую ее для волнистых волос и лечения секущихся кончиков. Здоровые волосы не страдает от такой процедуры ".

Лондонский фотограф-портретист Том Олдхэм стал автором художественного проекта "Стать отцом". Олдхэм поймал в кадрах настоящие реальные эмоции мужчин в роддоме до и после рождения детей. "Их лица демонстрируют действительно захватывающий момент в жизни этих людей. Эти работы показали всю грандиозность отцовства", - написал фотограф.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Парикмахер поджигает клиентам головы для стильной прически». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
мая

Премьер-министр Израиля 5 лет жила возле Бессарабского рынка

Пассажиров-безбилетников отправляли работать на соломорезку

Ошибка диспетчера стоила жизни 94 людям: в небе столкнулись два самолета

Самое читаемое
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
28
 Просмотров: 145652
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
18
 Просмотров: 90042
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
12
 Просмотров: 73356
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 43064
Генеральная уборка: как отмыть 100-летний дом
Генеральная уборка: как отмыть 100-летний дом
14
 Просмотров: 38340
Больше всего комментируют
14
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
13
Бокс и бизнес в столице - СМИ рассказали о нападающем на нардепа Найема
7
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
5
"Существует дискуссия, что это американские жрицы" - министр культуры озвучил неожиданную версию появления праздника 8 марта
5
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
Голосов: 1849
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua