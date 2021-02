Парень вышел из длительной комы и ничего не знал о коронавирусе

Британец 19-летний Джозеф Флавилл вышел из 10-месячной комы и ничего не знал о пандемии коронавируса. За период комы парень дважды болел Covid-19.

Подробностями поделилось издание The Guardian.

Флавилл 1 марта 2020 года попал в ДТП и после получения тяжелых травм впал в кому. За 3 недели после аварии по всей Европе начали вводить жесткий карантин для борьбы с коронавирусом.

В конце 2020-го парень пошел на поправку, однако к нему все еще не пускали посетителей из-за пандемии.

"Он ничего не знает о пандемии, поскольку был в коме 10 месяцев. Его осведомленность начинает улучшаться, но мы просто не знаем, что он понимает", - рассказала тетя парня.

