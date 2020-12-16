Парень ради возлюбленной переплыл море на гидроцикле и попал в тюрьму

Житель Шотландии 28-летний Дейл МакЛафлан переплыл Ирландское море на гидроцикле, чтобы встретиться со своей девушкой.
Об этом сообщило издание ВВС.
В сентябре парень работал кровельщиком на острове Мэн. Там он и познакомился со своей девушкой, но вскоре уехал к себе домой, потому что новых разрешений на работу ему не предоставили.
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Карантинные правила запрещают посещать остров без специального разрешения. 11 декабря МакЛафлан решил нарушить эти правила ради любимой.
Парень дал полицейскому адрес девушки как свой. Той же ночью влюбленные отправились в ночной клуб. Проверив документы парня, его арестовали.
Адвокат МакЛафлана уверяет, что из-за расставания с девушкой, у его клиента началась депрессия.
Жених и невеста утонули в реке во время предсвадебной фотосессии. Трагедия произошла в индийском штате Карнатака. Об этом сообщает издание The Times of India.
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