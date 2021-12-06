Парень купил два одинаковых лотерейных билета и выиграл джек-пот на обеих

Скотти Томас по ошибке купил два билета, и на обоих сорвал джек-пот / CNN

Мужчина в США купил два лотерейных билеты "Счастливчик на всю жизнь", и автоматически заполнил оба одинаково.

Какое было его удивление, когда он дважды выиграл джек-пот. Об этом пишет CNN.

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За каждый билет 49-летний Скотти Томас выиграл пожизненно $25 тыс. в год. То есть в сумме $50 тыс. в год.

Согласно лотерее, этот приз является вторым по величине призовым фондом после выплаты пожизненной выплаты в размере $1 тыс. в день.

"Когда понял, что выиграл, пришлось лечь на пол, потому что просто не мог в это поверить. Это благословение", - сказал Томас.

Томас - оператор самосвала. Он выбрал единовременную выплату $780 тыс. за оба билета вместо ежегодных платежей, согласно условиям лотереи. Он заявил, что хочет инвестировать в бизнес, оплатить счета, помочь семье и, возможно, купить дом. После вычета налогов он получил почти $552 тыс.

Домработница на пенсии в США три раза выиграла в лотерею за четыре года, покупая все время лотерейные билеты в том же магазине. Женщина впервые выиграла джекпот $50 тыс. в розыгрыше скретч-карт в 2018 года. Потом то же повторилось через два месяцы. А теперь еще раз в начале этого месяца.