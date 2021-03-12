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суббота, 13 марта 2021 07:25

Папой впервые стал человек из Нового Света

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Папой впервые стал человек из Нового Света
Папа Франциск / Wikipedia

13 марта 2013-го новым Папой стал аргентинский кардинал, архиепископ Буэнос-Айреса, примас Аргентины Хорхе Марио Бергольйо, который взял имя Франциск. Он первый иезуит на папском престоле.

Родился Хорхе 17 декабря 1936-го в Буэнос-Айресе в семье итальянских мигрантов, был старшим из 5 детей. Отец происходил из Пьемонта, и убежал в Аргентину из-за прихода к власти в Италии фашистов.

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В 1957-м вступил в семинарию, в 1958-м в орден иезуитов. Получил гуманитарное образование в учебных заведениях ордена. В 1964-1966 годах преподавал литературу и психологию в Буэнос-Айресе. В 1967-1970 годах учился на теолога у Буэнос-Айреса. Рукоположен в священника в 1969-м. Был профессором богословия, ректором коллегии, священником. В 1992-м стал епископом. В 1997-м архиепископом Буэнос-Айреса. В 2001-м кардиналом. Участвовал в конклаве 2005 года, во время которого был одним из фаворитов. В 2005-2011 годах был председателем епископской конференции Аргентины.

13 марта 2013-го избран 266-м Папой. Стал первым Понтификом с Нового света. В 2015-м на 70-ю годовщину бомбардировки Хиросимы и Нагасаки призвал запретить ядерное оружие. В 2017-м запретил продавать сигареты работникам Ватикана в магазинах беспошлинной торговли и супермаркетах на территории города-страны. Этим запретом Святой престол потерял 10 млн евро прибыли. В 2019-м изменил текст перевода молитвы "Отче наш" с "И не введи нас во искушение" на "Не дай нам поддаться соблазну". Франциск объяснил, что Бог не вводит в соблазн, и предыдущий вариант неверен, ибо "Бог наоборот помогает человеку из него выбраться". Речь идет не об изменении молитвы, а о том, что до сих пор Церковь принимала неправильный перевод арамейского молитвы. В 2019-м посвятил архиепископа Вашингтона Уилтона Грегори, который стал первым в истории кардиналом-афроамериканцем. В 2021-м впервые назначил женщину в Синод епископов. В марте 2021-го прибыл в Ирак с первым в истории папским визитом в страну.

В 2016-м Папа даровал всем священникам право прощать грех аборта и сравнил его с "наймом киллера". В 2014-м добивался принятия документа, который кардинально изменил отношение Церкви к геям и сделал его более лояльным. В 2016-м заявил, что Церкви следует извиниться у геев за прежнее отношения к ним, и добавил, что Церковь не имеет права судить их и должна относиться к ним с уважением.

В 2014-м признал, что все живые существа на Земле эволюционировали, а сама планета и галактика появились в результате "Большого взрыва", но все это была воля Бога.

Папа заявил, что был бы счастлив окрестить пришельцев и позволил бы им зайти в церковь. В 2020-м призвал молиться за прогресс робототехники и искусственного интеллекта для служения человечеству.

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Дата
13
марта

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