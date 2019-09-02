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понедельник, 02 сентября 2019 00:49

Папа Римский застрял в лифте и опоздал на проповедь

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Папа Римский застрял в лифте и опоздал на проповедь
Папа Римский объяснил, почему опоздал на проповедь. Фото: ТСН

Папа Римский Франциск опоздал на воскресную речь на площадь Святого Петра, из-за того, что застрял в лифте в Ватикане на 25 минут.

"Я должен извиниться", — сказал папа Франциск с улыбкой, сообщает Reuters

Он объяснил, что в Ватикане была проблема с электричеством и его освободили сотрудники пожарной охраны Ватикана.

"Аплодисменты пожарной команде", — обратился папа к толпе.

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Папа Римский Франциск сообщил, что на Донбассе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций.

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