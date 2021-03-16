Папа Римский выпустил собственный альбом песен

Обложка альбома Abba Pater / Wikipedia

23 марта 1999-го официальное "Радио Ватикан" и компания Sony выпустили музыкальный диск Abba Pater с участием пения Папы Иоанна Павла II.

На диске 11 песен. Его выпустили к юбилею 2000 года. Он объединяет оригинальные симфонические композиции в сопровождении голоса Иоанна Павла II с проповедями и молитвами, взятыми из Библии и католической литургии.

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Папа декламирует и поет на итальянском, английском, латинском, французском и испанском языках. Большинство мелодий написал композитор и дирижер Леонардо де Амицис. Альбом достиг 175 места в чарте альбомов Billboard.