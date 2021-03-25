Папа Римский урезал зарплату кардиналам

Папа Римский уменьшил зарплату кардиналам. Фото: Twitter

Папа Римский Франциск подписал указ, который уменьшает размер зарплаты кардиналам и другим работникам Святого престола для сохранения рабочих мест на фоне финансовых трудностей, которые возникли в результате пандемии коронавируса.

Согласно указу, зарплата кардиналов уменьшится на 10%, сообщает ANSA.

Заработная плата работникам Святого престола будет снижена на меньший процент.

По словам Папы Франциска, он решил принять соответствующее решение "с целью защиты рабочих мест, учитывая финансовые трудности, которые были вызваны пандемией коронавируса".

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С 1 апреля будет отменено автоматическое повышение зарплаты для епископов.

В мире по состоянию на утро 24 марта зафиксировали 124 806 956 случаев заражения коронавирусом. В частности, выявлено 2 746 311 летальных случаев, выздоровели 100 842 866 человек.