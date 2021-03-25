Папа Римский урезал зарплату кардиналам

 
Ексклюзивы
1/5
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 351
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Просмотров: 594
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 225
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 630
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 738
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 891
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 324
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 792
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 387
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 315
Фото
Все фото
4
4
7
3
7
Ивлееву, которая голой снялась для Playboy Russia, обвинили в плагиате украинской обложки для мужского глянца
Ивлееву, которая голой снялась для Playboy Russia, обвинили в плагиате украинской обложки для мужского глянца
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Марокко
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Марокко
Мужчина заказал в интернет-магазине iPhone, а получил письменный стол
Мужчина заказал в интернет-магазине iPhone, а получил письменный стол
Власти Беларуси согнали людей на пикеты украинского посольства
Власти Беларуси согнали людей на пикеты украинского посольства
Видео
Все видео
В лагере в Сирии ночью боевики подожгли палатку, где спали дети украинок
В лагере в Сирии ночью боевики подожгли палатку, где спали дети украинок
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Папа Римский выпустил собственный альбом песен
Папа Римский выпустил собственный альбом песен
Молния попала в четырех мужчин
Молния попала в четырех мужчин
Одновременно клип посмотрели 3 млн человек - объявили новый рекорд Гиннеса
Одновременно клип посмотрели 3 млн человек - объявили новый рекорд Гиннеса
Интервью
1/5
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Просмотров: 594
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 225
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
4 Просмотров: 666
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 738
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 891
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 марта 2021
Просмотров: 306
За кого вийти?
"З людиною якої професії найлегше вжитися під одним дахом? – запитує підписників у соцмережі знайома Оксана. Хвалиться обручками з білого ...
четверг, 25 марта 2021 04:10

Папа Римский урезал зарплату кардиналам

  Комментировать
Папа Римский урезал зарплату кардиналам
Папа Римский уменьшил зарплату кардиналам. Фото: Twitter

Папа Римский Франциск подписал указ, который уменьшает размер зарплаты кардиналам и другим работникам Святого престола для сохранения рабочих мест на фоне финансовых трудностей, которые возникли в результате пандемии коронавируса.

Согласно указу, зарплата кардиналов уменьшится на 10%, сообщает ANSA.

Заработная плата работникам Святого престола будет снижена на меньший процент.

По словам Папы Франциска, он решил принять соответствующее решение "с целью защиты рабочих мест, учитывая финансовые трудности, которые были вызваны пандемией коронавируса".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мафия пытается нажиться на пандемии - Папа Франциск

С 1 апреля будет отменено автоматическое повышение зарплаты для епископов.

В мире по состоянию на утро 24 марта зафиксировали 124 806 956 случаев заражения коронавирусом. В частности, выявлено 2 746 311 летальных случаев, выздоровели 100 842 866 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Папа Римский урезал зарплату кардиналам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 32238
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
9
 Просмотров: 11961
Российский корабль высадил десант на территории Украины
Российский корабль высадил десант на территории Украины
 Просмотров: 9495
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 6309
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
 Просмотров: 6210
Мир
В Вене вводят жесткий локдаун
В Вене вводят жесткий локдаун Просмотров: 63
Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса
Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса Просмотров: 180
Нашли уникальный клинок, который сделали древние люди
Нашли уникальный клинок, который сделали древние люди Просмотров: 369
Samsung будет доставлять устройства покупателям дронами
Samsung будет доставлять устройства покупателям дронами Просмотров: 54
Министр обороны проморгал публикацию в Facebook армейских паролей
Министр обороны проморгал публикацию в Facebook армейских паролей Просмотров: 360
Больше всего комментируют
5
Протест под ОП: начались преследования организаторов
5
Принтер печатает полосами – причины и способы решения
4
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
3
Протест под ОП: будут судить одного из участников
2
Войну на Донбассе можна завершить за неделю - МИД
Голосов: 69
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть