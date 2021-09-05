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вторник, 05 октября 2021 01:26

Папа Римский призвал страны принимать афганских беженцев

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Папа Римский призвал страны принимать афганских беженцев
Понтифик добавил, что молится за уязвимых среди них. Фото: flickr.com

Папа Римский Франциск призвал все государства принимать беженцев из Афганистана, где движение "Талибан" установил свою власть после падения международно признанного правительства в Кабуле.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на выступление папы Франциска сотням людей на площади Святого Петра 5 сентября.

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Понтифик, вероятно, говоря об образовании девушек, также добавил, что надеется на то, что "молодые афганцы получат образование, которая важна для развития человечества".

"В эти минуты потрясений, когда афганцы ищут убежища, я молюсь за уязвимых среди них", - сказал понтифик.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что потенциальной волны мигрантов в сторону Европы не должно быть.

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