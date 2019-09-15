Папа Римский приветствовал освобождение украинцев

папа Римский радуется за освободженных украинцев (фото nfobae.com )

Папа Римский Франциск в воскресенье, 15 сентября, во время общения с паломниками поздравил обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Ватикана".

"Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Радуюсь за уволенных, которые смогли обнять своих самых дорогих и не перестаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за прочный мир на восточной Украине", - сказал Папа Римский.

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7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами.