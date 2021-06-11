Пандемия увеличила количество евроскептиков

Разочарование немцев проявилось на первой полосе газеты Bild под заголовком: "Дорогие британцы, мы вам завидуем!" / Daily Mail

Опрос общественного мнения показал, что большинство немцев считают, что политическая система ЕС показала себя плохо из-за провала вакцинации.

55% немцев, что на 11% больше, чем в ноябре 2020-го, считает, что бюрократия ЕС потерпела неудачу. Это самый резкий скачок евроскептицизма из всех крупных европейских держав. Об этом пишет Daily Mail.

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Согласно опросу Европейского совета по международным отношениям, 49% немцев заявили, что они меньше или значительно меньше доверяют Брюсселю именно из-за провала вакцинации. Германия, которая гордится своей промышленностью, сумела вакцинировать лишь 46% населения. Для сравнения, Великобритания - 60%.

Немцы возлагают вину за это на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Каждый третий сказал, что кризис с коронавируса показала, что "интеграция в ЕС зашла слишком далеко". Это на 10% больше, чем в прошлом году.

ЕС не смог быстро принять вакцины, а потом обвинил компанию AstraZeneca и Великобританию в задержке поставок. Разочарование немцев проявилось на первой полосе газеты Bild - самой популярной в стране. Заголовок звучит: "Дорогие британцы, мы вам завидуем!".

Великобритания, хотя и потеряла почти вдвое больше людей на душу населения, чем Германия, была свободна от бюрократии ЕС, и смогла раньше одобрить вакцины.

"Плохая работа ЕС по внедрению вакцин может превратить Brexit из поучительной истории о евроскептицизме в историю освобождения от вялой бюрократии брюссельских институтов", - говорится в аналитическом обзоре опроса.

Во Франции, где критика ЕС давно распространена, количество евроскептиков выросла с 60% в ноябре 2020-го до 62% в апреле 2021-го. В Испании достигла 52%. В Португалии - 33%, в Дании - 28%.