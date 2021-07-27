Пандемия спровоцировала увеличение одиночества среди людей: кто пострадал больше всех

Уровень одиночества среди европейцев увеличился в период пандемии. Фото: GETTY IMAGES

В Европе с начала пандемии коронавируса, апрель-июль 2020 года, увеличился уровень одиночества среди молодежи.

Об этом говорится в отчете объединенного исследовательского центра Европейской комиссии.

Каждый четвертый гражданин Европейского Союза чувствовал себя одиноким. Эксперты сравнили статистику начала 2020 года и 2016-го. Оказалось, что четыре года назад меньше чувствовали одиночество жители Северной Европы - 6%, в Западной, Южной и Восточной Европе 11-13% людей заявляли об одиночестве.

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В начале пандемии во всех регионах 22-26% людей чувствовали одиночество. Более чем на 15% увеличился уровень одиночества в Болгарии, Эстонии, Франции, Германии, Польши, Португалии и Швеции.

Больше изоляция повлияла на молодежь 18-25 лет. В 2016 году уровень одиночества этой возрастной группы составлял 9%, в период пандемии он поднялся до 35%.

Среди 26-45-летних об одиночестве заявляли 25% - 10% в 2016-м, среди 46-64-летних - 23% - 12% в 2016 году, среди людей в возрасте от 65 лет - 23%, 15% в том же году.

В мире диагностировали более 444 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего больных обнаружили в США, Иране и Индии. В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Испания. Украина по количеству новых заражений находится на 88-м месте в мире. Среди стран Европы она на 19-м месте.