Пандемия Covid-19: количество инфицированных превысило 120 млн

По состоянию на вечер субботы, 13 марта, в мире зафиксировали более 120 000 000 случаев заражения коронавируса. В частности зафиксировано 2 658 214 летальных случаев.

Также выздоровели 96 505 446 человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Наибольшее количество выявленных случаев инфицирования коронавируса обнаружили в США (30 035 234), Бразилии (11 438 935) и Индии (11 358 644).

13276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 13 марта. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.