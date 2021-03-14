Пандемия Covid-19: количество инфицированных превысило 120 млн

По состоянию на вечер субботы, 13 марта, в мире зафиксировали более 120 000 000 случаев заражения коронавируса. В частности зафиксировано 2 658 214 летальных случаев.
Также выздоровели 96 505 446 человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
Наибольшее количество выявленных случаев инфицирования коронавируса обнаружили в США (30 035 234), Бразилии (11 438 935) и Индии (11 358 644).
13276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 13 марта. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.
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