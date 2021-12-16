 
Ексклюзивы
1/5
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 7137
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 603
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 1026
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 945
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 28253
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 855
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3 Просмотров: 837
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4671
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1818
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 765
Фото
Все фото
3
20
3
4
5
Палестинскую вышивку внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
Палестинскую вышивку внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
Королева Елизавета отпраздновала 95-летие, овдовела и в 11-е стала прабабушкой: год монаршей семьи - в фото
Королева Елизавета отпраздновала 95-летие, овдовела и в 11-е стала прабабушкой: год монаршей семьи - в фото
Польские пограничники вытащили из болота мигрантов
Польские пограничники вытащили из болота мигрантов
В Гонконге вспыхнул небоскреб. Сотни людей оказались в ловушке
В Гонконге вспыхнул небоскреб. Сотни людей оказались в ловушке
Из-за лавины в словацких Карпатах погибли двое лыжников
Из-за лавины в словацких Карпатах погибли двое лыжников
Видео
Все видео
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
В Германии создали боевого робота
В Германии создали боевого робота
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
Интервью
1/5
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 1917
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 1944
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3600
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6300
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1539
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2021
Просмотров: 198
Дочекатися серпня
Мисливський палац графа Шувалова в Тальному — улюблене місце меншої доньки. Влітку Світлана волочить мене туди щодня. У парку біля замку ...
пятница, 17 декабря 2021 03:14

Палестинскую вышивку внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
3

  Комментировать

Палестинские женщины шьют традиционную палестинскую вышивку
Фото: Reuters

Агентство по культуре ООН ЮНЕСКО добавило традиционную палестинскую вышивку в свой "Список нематериального культурного наследия".

Список в среду, 15 декабря, внесли в ходе 16-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Об этом пишет Al Jazeera.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде зарегистрировали постановление о праздновании Дня украинского борща

Премьер Палестинской автономии Мохаммад Штайе поблагодарил ЮНЕСКО за ее решение.

"Этот шаг важен и своевременен, чтобы защитить нашу идентичность, наследие", - сказал Штайе.

Палестинская вышивка или "татриз" - художественная традиция, передаваемая из поколения в поколение, которая включает ручное вышивание узоров и мотивов яркими нитками на одежде. Тобе - традиционное платье свободного кроя, которое носят палестинские женщины. Оно является наиболее часто вышитым предметом одежды.

Хотя практика зародилась в сельской местности, культура вышивания и ношения вышитых изделий распространена в городах и деревнях, с разными узорами, представляющими разные регионы Палестины.

Крымско-татарский орнамент Орьнек и факты о нем официально внесли во Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Палестинскую вышивку внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
 1 Просмотров: 28271
&quot;Вовину тысячу&quot; можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка
"Вовину тысячу" можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка Просмотров: 18612
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 9603
&quot;Получит, что заслужил&quot; - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление
"Получит, что заслужил" - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление Просмотров: 9027
В Украине исчезнут военкоматы
В Украине исчезнут военкоматы Просмотров: 8046
Мир
Парень купил два одинаковых лотерейных билета и выиграл джек-пот на обеих
Парень купил два одинаковых лотерейных билета и выиграл джек-пот на обеих Просмотров: 63
Евросоюз продлил против России экономические санкции
Евросоюз продлил против России экономические санкции Просмотров: 99
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России 1 Просмотров: 2629
Треть украинцев хотя бы раз за последние четыре года ездила за границу
Треть украинцев хотя бы раз за последние четыре года ездила за границу Просмотров: 225
МИД о заявлении суда РФ о войсках на Донбассе: "Явка с повинной"
МИД о заявлении суда РФ о войсках на Донбассе: "Явка с повинной" Просмотров: 909
Больше всего комментируют
7
Медитация онлайн: как в период эпидемии сохранять здоровье и спокойствие
3
Мэр Днепра Филатов назвал Гордона "проституткой", а Богдана "животным"
3
Украина, Грузия и Молдова надеются на сотрудничество с ЕС
2
Украинский журналист Цымбалюк оказался вне закона в России
2
"Пусть возбуждают дело, если были угрозы" - Арахамия о Гогилашвили
Голосов: 317
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть