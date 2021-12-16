Палестинскую вышивку внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

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Агентство по культуре ООН ЮНЕСКО добавило традиционную палестинскую вышивку в свой "Список нематериального культурного наследия".

Список в среду, 15 декабря, внесли в ходе 16-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Об этом пишет Al Jazeera.

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Премьер Палестинской автономии Мохаммад Штайе поблагодарил ЮНЕСКО за ее решение.

"Этот шаг важен и своевременен, чтобы защитить нашу идентичность, наследие", - сказал Штайе.

Палестинская вышивка или "татриз" - художественная традиция, передаваемая из поколения в поколение, которая включает ручное вышивание узоров и мотивов яркими нитками на одежде. Тобе - традиционное платье свободного кроя, которое носят палестинские женщины. Оно является наиболее часто вышитым предметом одежды.

Хотя практика зародилась в сельской местности, культура вышивания и ношения вышитых изделий распространена в городах и деревнях, с разными узорами, представляющими разные регионы Палестины.

Крымско-татарский орнамент Орьнек и факты о нем официально внесли во Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.