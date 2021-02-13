Пациент с коронавирусом полуголым сбежал из больницы: видео

Пациент не стал прислушиваться к советам врача и сбежал с молдавской больницы. Фото: Facebook

В Молдове пациент с коронавирусом полуголым сбежал из больницы "Святой троицы".

В соцсетях опубликовали видео с места происшествия. Об этом сообщает Noi.

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Как видно на видеоролике, пациент приближается к автомобилю на парковке, садится в него и уговаривает водителя отвезти его. Позже в кадре появляется медсестра, которая бежала за мужчиной из больницы.

Руководство больницы пока не выступило с официальным заявлением. Точной информации, вернули ли больного пациента назад в палату, тоже нет.

Британские власти резко увеличила масштабы тестирования в ряде районов Англии. На такие шаги пошли после обнаружения в стране южноафриканского штамма коронавируса.