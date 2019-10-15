Отравление Скрипалей: Чепигу нашли на свадебном фото дочери генерала ГРУ

Россиянин Анатолий Чепига, которого британские власти подозревают в отравлении семьи Скрипалей, посещал свадьбу дочери генерал-майора Главного разведывательного управления РФ Андрея Аверьянова, утверждают западные издания. По их данным, генерал Аверьянов возглавляет военную часть №29155, входящую в состав ГРУ.

По данным газеты The New York Times, именно это подразделение стоит за российскими акциями, направленными на дестабилизацию в Европе.

Фотографии со свадьбы обнародовали "Радио Свобода" и Bellingcat.

Автор: Bellingcat По данным Bellingcat, настоящее имя "Боширова" - Анатолий Чепига, и он служит в ГРУ

"Радио Свобода" утверждает, что Чепига присутствовал на свадьбе дочери генерала с женой и двумя детьми. Празднование состоялось в июле 2017-го, за полгода до покушения на Скрипалей.

О существовании таких фотографий на прошлой неделе написала The New York Times. По данным издания, военная часть №29155 под командованием Андрея Аверьянова функционирует не менее 10 лет, но о ее существовании западным спецслужбам стало известно лишь недавно. Российская газета "Ведомости" ранее писала, что это в/ч известна еще с 1960-х как секретный центр ГРУ, расположенный на востоке Москвы.

По данным британских властей, россияне "Руслан Боширов" и "Александр Петров" ответственны за попытку отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочери.

Автор: Bellingcat По данным Bellingcat, настоящее имя "Боширова" - Анатолий Чепига, и он служит в ГРУ

По данным Bellingcat, настоящее имя "Боширова" - Анатолий Чепига, и он служит в ГРУ.

В сентябре 2018-го телеканал RT показал интервью людей, которые назвали себя Петровым и Бошировим, главному редактору телеканала Маргарите Симонян.

Они заявили, что это их настоящие имена, а на фотографиях британской полиции - точно они. О себе собеседники Симонян рассказали немного: "предприниматели средней руки", занимаются услугами в сфере фитнеса и здоровья, часто путешествуют по Европе в личных и деловых целях.

Любую причастность к отравлению Скрипалей они категорически отрицают.

Полиция Великобритании - Скотленд-Ярд - обнаружила четвертого пострадавшего от отравления "Новичком" в Солсбери.