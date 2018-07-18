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Отравление "Новичком" в Британии: Лондон обратился к независимым экспертам с химоружия

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Отравление &quot;Новичком&quot; в Британии: Лондон обратился к независимым экспертам с химоружия
Эксперты ОЗХО будут устанавливать происхождение вещества, которым отравились британцы в Еймсбри. Фото: Nld

Эксперты Организации по запрещению химического оружия установят происхождения вещества, которым отравились двое британцев Чарли Роули и Дон Стерджесс.

Инспекторы ОЗХО уже собрали соответствующие образцы в городе Эймсбери, передает Reuters.

Великобритания обратилась к ОЗХО, чтобы получить оценку от независимых экспертов о веществе, которое использовали во время отравления в Эймсбери. В свою очередь Лондон уверен, что для отравления британцев Чарли Роули и Дон Стерджесс использовали то же нервно-паралитическое вещество "Новичок", что и при отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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Эксперты проведут лабораторный анализ двух образцов этого вещества и сообщат свои результаты.

Британская пара отравилась веществом "Новичок" в городе Эймсбери после контакта с зараженным предметом. Стерджесс и Роули были госпитализированы в районную больницу Солсбери, где ранее лечились Сергей и Юлия Скрипали.

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