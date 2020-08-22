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среда, 26 августа 2020 02:05

Отравление Навального: США пригрозили жесткими санкциями

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Отравление Навального: США пригрозили жесткими санкциями
США говорят о санкциях за отравление Навального. Фото: Украинская правда

Заместитель госсекретаря США, дипломат Стивен Биган на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Вашингтон примет серьезные меры против России, если информация об отравлении оппозиционера Алексея Навального подтвердится.

Российская сторона охарактеризовала заявление Бигана как "голословное обвинение", сообщается в пресс-релизе МИД РФ.

В случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году

"Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Навальному высококвалифицированную помощь", - сообщили дипломаты.

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Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Российские врачи отрицали, что Навальный был отравлен. 22 августа его транспортировали в клинику в Германии.

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