Отравление Навального: политика отравили тем же веществом, что и болгарского бизнесмена Гебрева - расследование

Навального могли отравить неизвестным веществом. Фото: РИА Новости

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из берлинской клиники "Шарите" связались с коллегами в Болгарии, занимавшимися лечением бизнесмена Эмилиана Гебрева, которого отравили в 2015 году в Софии.

По мнению специалистов, Навальный подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и Гебрев. К ним относятся инсектициды и нервные токсины – зарин и "Новичок", разработанный в российских лабораториях, сообщается в расследовании немецкого журнала Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat.

Классическим антидотом при таком отравлении, как у Гебрева, является введение атропина, именно так сейчас лечат Навального.

Болгарские правоохранители считают, что на ручку двери автомобиля Гебрева 28 апреля 2015 года нанесли нервно-паралитический яд ("Новичок" или близкое по составу вещество). Вечером того же дня во время делового ужина Гебрев потерял сознание, он был госпитализирован, вскоре впал в кому. В больницу также попали сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании Emco. 28 мая была предпринята еще одна попытка отравления Гебрева. Все трое выжили.

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К попытке отравления Гебрева могут быть причастны восемь офицеров Главного разведывательного управления минобороны России. В январе 2020 года Болгария официально обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена и объявила их в международный розыск.