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"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник

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&quot;Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе&quot; - путешественник
Константин Лиорек у древнего города Джанни в Мали / Фото Константина Лиорека

В Мали хозяин может предложить гостю не только обед или крышу над головой, но и отдать свою жену, чтобы разделила с ним ложе. Это считают высшей формой гостеприимства.

Об этом журналу "Країна" рассказал путешественник Константин Лиорек. Он посетил 173 страны, а сейчас путешествует в Южном Судане и Сомали.

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"В Африке самое большее количество стран на континенте, а живет еще больше народов и этносов. Чрезвычайное многообразие культур и стремительное развитие. Это континент, который развивается быстрее всех в мире. Там молодое население, которое стремительно увеличивается. Живут бедно, но не грязно. Могут жить в домах из соломы и глины, но чисто. Для европейцев - шокирующие нормы, у нас другие стандарты. Они привыкли жить в своем мире. Люди там преимущественно хорошие", - рассказывает путешественник.

"В Мали наш гид пригласил домой. В Африке меня часто звали в гости, поесть. Еда эстетически неприятна. Но часто для них важен символизм, что разделил обед. Едят руками. У нас была обжаренная рыба с ямсом и подливой. Вкусно, но выглядит некрасиво. Все едят из одного котла. Мали - мусульманская страна, но без радикального ислама. Женщины не ходят в чадре или бурках. Есть мечети из глины и соломы. В культуре большое уважение к гостю. У друзей была история, что местные не только принимали, кормили и давали переночевать, но хозяин отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе. Когда отказываешься, то обижаются, мол, брезгуешь".

Подробнее о путешествиях Константина Лиорека различными странами читайте в свежем номере журнала "Країна".

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Дата
02
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