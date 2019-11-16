Отмечают годовщину движения: в Париже столкновения между полицией и "желтыми жилетами"

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В Париже, в годовщину протестов "желтых желетов" полиция столкнулась с протестующими.

Полиция пыталась остановить тысячное шествие, когда представители движения хотели перекрыть парижскую окружную дорогу и прервать работу вокзала Аустерлиц, передает The Guardian.

Также на площади Италия собрались наиболее радикально настроенные демонстранты. Они оделись в черную одежду, закрыли лица масками, начали поджигать мусорные баки, строить баррикады и бросать в стражей порядка камни и зажигательные смеси.

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Правоохранители задержали 33-х человек. Власти закрыли станции парижского метро и запретила демонстрантам приближаться к таким туристических локаций и Эйфелевой башни.

Перед центральным офисом правящей партии Грузии "Грузинская мечта", где собралась на заседание парламентское большинство, произошли столкновения между протестующими и полицией. Пострадали два человека. Одному из них сломали руку.