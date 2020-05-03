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воскресенье, 03 мая 2020 11:32

Откроется ресторан на одного посетителя

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Ресторан для одного посетителя откроется просто в поле в шведском городе.

Ресторан "Bord For En" ( "Стол для одного") расположен посреди поляны в Вермланд (примерно в 350 километрах от Стокгольма). "Заведение" состоит всего лишь из одного стола и одного стула. Официантов не будет. Блюда будут отправлять к столику в корзине на веревке, сообщает CNN.

Авторы идеи - шведская пара Расмус Перссон и Линда Карлссон.

Автор: Insider
  Авторы сначала решили накрыть стол в саду для старших родителей
Авторы сначала решили накрыть стол в саду для старших родителей

Несколько недель назад супруги решили посетить родители Линды. Им накрыли столик отдельно в саду, чтобы уберечь их от возможного распространения коронавируса. После этого решили такое организовать и для других, сообщает Insider.

Ресторан откроется 10 мая и будет действовать до 1 августа. За день там будут принимать только одного посетителя. Посетителям предложат меню из трех блюд: в частности, картофельные оладьи в шведском стиле со сметаной; крокеты из сладкой кукурузы с морковно-имбирным пюре; на десерт - пропитанная джином черника. К каждому блюду предложат безалкогольный местный напий.Сторонним не позволят наблюдать за гостями.

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Швеция выпустила рекомендации, а не категоричные ограничения по социальной дистанцирование.

За минувшие сутки в мире зарегистрировали 83,257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5215 человек.

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Дата
03
мая

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