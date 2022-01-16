Отец чернокожий, а мать трансгендер: продюсеры планируют снять сериал о Гарри Поттере

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
12 Просмотров: 2106
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Просмотров: 549
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 3096
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2214
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Просмотров: 2358
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
2 Просмотров: 1710
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
1 Просмотров: 1827
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Просмотров: 11943
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Просмотров: 1116
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
Просмотров: 837
Фото
Все фото
5
9
9
8
5
В Милане прошла акция в поддержку украинского режиссера
В Милане прошла акция в поддержку украинского режиссера
Рекордный снегопад: полярники откапывают станцию &quot;Академик Вернадский&quot;
Рекордный снегопад: полярники откапывают станцию "Академик Вернадский"
Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение: эвакуировали сотни людей
Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение: эвакуировали сотни людей
День гнева: страну парализовала общенациональная забастовка
День гнева: страну парализовала общенациональная забастовка
Наводнения унесли жизни 15 человек в Бразилии
Наводнения унесли жизни 15 человек в Бразилии
Видео
Все видео
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Опубликовали удивительные кадры как львица заботиться о детеныше антилопы гну
Опубликовали удивительные кадры как львица заботиться о детеныше антилопы гну
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Интервью
1/5
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 2268
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 900
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 738
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 396
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5031
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 января 2022
Просмотров: 63
Ампутація вічності
Древні писали так, щоб їхні тексти ставали будівлями. Вони не просто вимовляли слова, а робили з них місця, де можна жити століттями. Вони сприймали ...
воскресенье, 16 января 2022 19:19

Отец чернокожий, а мать трансгендер: продюсеры планируют снять сериал о Гарри Поттере

  Комментировать
Отец чернокожий, а мать трансгендер: продюсеры планируют снять сериал о Гарри Поттере
Однако неизвестно, дала ли Роулинг разрешение на использование своих персонажей. Фото: pixabay

Кинопродюсеры планируют выпустить сериал о Гарри Поттере, в котором волшебные персонажи будут играть трансгендерные и небинарные актеры.

Об этом сообщает DailyMail.

Это могут воспринять как вызов Джоан Роулинг, подвергшейся нападениям из-за выражения, что трансгендерные женщины неидентичны биологическим женщинам.

Продюсеры настаивают на том, чтобы некоторые персонажи новых версий, которые будут транслироваться как "веб-сериалы", не могли быть сыграны белыми актерами. В частности, это касается главной роли Джеймса Поттера, отца юного волшебника Гарри.

Согласно примечаниям кастинга, эта роль открыта только для актера "азиатского, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали трейлер к фильму "Фантастические звери: тайны Дамблдора" и назвали дату премьеры

Будет ли темнокожей Лили Поттер неизвестно, но главным требованием к героине остается то, что это должно быть "гендерно-неконформная, небинарная транс-женщина".

Крестный Гарри Поттера Сириус Блэк, которого в фильмах о Поттере сыграл Гарри Олдман, может оказаться женщиной, да еще темнокожей. В кастинг-листах с описанием нужных героев продюсеры не указали пол актера, а его расовую принадлежность.

Но продюсеры наверняка столкнутся с судебным иском со стороны Джоан Роулинг, которая, как полагают, не давала им разрешения на использование ее персонажей.

Джоан Роулинг обвинили в расизме и трансфобии. Ранее писательница столкнулась с травлей из-за гендерной позиции, которую высказала в соцсетях. Часть ее фанатов создала открытую петицию в поддержку автора. Некоторые же актеры, напротив, от нее отвернулись. Также писательницу не пригласили в юбилейный выпуск о Гарри Поттере в честь 20-летия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отец чернокожий, а мать трансгендер: продюсеры планируют снять сериал о Гарри Поттере». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
января

Горел и молчал: студент сжег себя в центре столицы

"Люди выстояли – не выдержал бетон": чтим погибших киборгов

Самое читаемое
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому 5 Просмотров: 27505
Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа
Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа 1 Просмотров: 23022
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
6
 Просмотров: 17829
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 16408
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 Просмотров: 11484
Мир
В Британии упростили правила въезда для вакцинированных людей
В Британии упростили правила въезда для вакцинированных людей Просмотров: 72
В Милане прошла акция в поддержку украинского режиссера
В Милане прошла акция в поддержку украинского режиссера
5
 Просмотров: 288
Оппозиция Казахстана созывает новую всенародную акцию
Оппозиция Казахстана созывает новую всенародную акцию Просмотров: 1467
В Кремле допускают возможность вооруженного наступления на Украину
В Кремле допускают возможность вооруженного наступления на Украину Просмотров: 2511
"Сказки я писал, чтобы создать мир для вымышленных языков. Не наоборот" – автору "Гобіта" 130 років
"Сказки я писал, чтобы создать мир для вымышленных языков. Не наоборот" – автору "Гобіта" 130 років
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
12
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
6
Зеленский занимается Порошенко больше, чем российской агрессией - Бильдт
5
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
5
Украинские диссиденты выступили в защиту Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
3
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
Голосов: 384
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть