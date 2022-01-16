Отец чернокожий, а мать трансгендер: продюсеры планируют снять сериал о Гарри Поттере

Однако неизвестно, дала ли Роулинг разрешение на использование своих персонажей. Фото: pixabay

Кинопродюсеры планируют выпустить сериал о Гарри Поттере, в котором волшебные персонажи будут играть трансгендерные и небинарные актеры.

Об этом сообщает DailyMail.

Это могут воспринять как вызов Джоан Роулинг, подвергшейся нападениям из-за выражения, что трансгендерные женщины неидентичны биологическим женщинам.

Продюсеры настаивают на том, чтобы некоторые персонажи новых версий, которые будут транслироваться как "веб-сериалы", не могли быть сыграны белыми актерами. В частности, это касается главной роли Джеймса Поттера, отца юного волшебника Гарри.

Согласно примечаниям кастинга, эта роль открыта только для актера "азиатского, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского".

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Будет ли темнокожей Лили Поттер неизвестно, но главным требованием к героине остается то, что это должно быть "гендерно-неконформная, небинарная транс-женщина".

Крестный Гарри Поттера Сириус Блэк, которого в фильмах о Поттере сыграл Гарри Олдман, может оказаться женщиной, да еще темнокожей. В кастинг-листах с описанием нужных героев продюсеры не указали пол актера, а его расовую принадлежность.

Но продюсеры наверняка столкнутся с судебным иском со стороны Джоан Роулинг, которая, как полагают, не давала им разрешения на использование ее персонажей.

Джоан Роулинг обвинили в расизме и трансфобии. Ранее писательница столкнулась с травлей из-за гендерной позиции, которую высказала в соцсетях. Часть ее фанатов создала открытую петицию в поддержку автора. Некоторые же актеры, напротив, от нее отвернулись. Также писательницу не пригласили в юбилейный выпуск о Гарри Поттере в честь 20-летия.