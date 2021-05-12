Отец 151 ребенка планирует жениться в 17 раз

Мишек Ньяндоро имеет 151 ребенка. Фото: dailymail

В Зимбабве 66-летний Мишек Ньяндоро имеет 151 ребенка и был 16 раз женат.

Он выбрал себе 17 жену, пишет Daily Mail.

Зимбабвиец говорит, что занимается сексом четыре раза в сутки, чтобы его семья росла.

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Он не работает и утверждает, что его постоянная работа "удовлетворять своих жен", которые готовят, убирают и также выполняют все его желания.

Многодетный отец не планирует останавливаться. Зимой он женится на своей 17 невестой. Ньяндоро хочет иметь 100 жен и 1000 детей до своей смерти.

Мужчина также пожаловался, что ему приходится жениться на младших женщинах, потому что старшие невесты не могут догнать его ненасытное сексуальное влечение. Он утверждает, что ведет роскошную жизнь, и говорит, что его многочисленные потомки осыпают его подарками и деньгами.

По его словам, все его избранницы довольны жизнью. Сейчас две его женщины беременны.

Полицейский, который пропал без вести после разрушительного цунами 16 лет назад, нашелся в психиатрической больнице.