От землетрясения на Кавказе погибли 270 человек

Эпицентр землетрясения / researchgate.net

29 апреля 1991 года в 13:13 произошло землетрясение в грузинском районе Рача. Его мощность составила семь - девять баллов. Оно привело к гибели 270 человек. Около 100 тыс. остались без крова. Стране был нанесен серьезный ущерб. В частности, были разрушены средневековые здания. Это самое мощное землетрясение, зарегистрированное на Кавказе.

В результате землетрясения пострадало 700 деревень и поселков, было разрушено 46 тыс. домов. Число жертв было сравнительно небольшим, потому что большинство жителей работали в то время на полях. Было повреждено много важных исторических памятников. Прежде всего, древних церквей.

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Большая часть ущерба была вызвана оползнями. Наиболее распространенным были камнепады, за которым следовали обвалы, оползни и каменные лавины. Наиболее разрушительная лавина обломков обрушилась на село Хохети, где погибли 50 человек. Лавина обломков заблокировали реку Гебура, создав плотину высотой 100 м, которая вскоре прорвалась, вызвав большие разрушения.

Сильный подземный толчок 15 июня нанес значительный ущерб городу Дзау. По меньшей мере восемь человек погибли и 200 получили ранения.

Продолжающийся в то время грузино-югоосетинского конфликта осложнил спасательные операции.